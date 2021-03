Licht aus für das Klima bei der 15. „Earth Hour“

Im Asien-Pazifik-Raum haben zahlreiche Menschen und Städte die „Earth Hour“ 2021 eingeläutet. In Neuseeland und Australien gingen um 20.30 Uhr Ortszeit als erstes die Lichter aus, heute Abend ist es dann auch in Europa so weit. In Österreich nehmen unter anderem das Schloss Schönbrunn in Wien und das Linzer Ars Electronica Center an der Aktion teil.