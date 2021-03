Vorarlberger Seilbahner hoffen auf Sommersaison

Hoffnung auf Touristen aus dem Ausland

Die Einheimischen haben das Angebot nicht nur in der Wintersaison rege genutzt, auch schon im Sommer 2020 zog es überdurchschnittlich viele in die Berge. Das ist wohl auch für die kommenden Sommermonate zu erwarten, die Seilbahner hoffen aber natürlich auf Touristen auch aus dem Ausland. Thematisiert wurde bei der Tagung auch das Infektionsgeschehen.



Modellregion sei ein positives Signal

Laut Landesrat Christian Gantner sei der Beweis erbracht worden, dass der Skitourismus keine negativen Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen habe. Die AGES-Zahlen würden das bestätigen. Dass Vorarlberg nun zur „Modellregion“ geworden ist, sieht Gantner als positives Signal für die Sommersaison.

Vorsichtiger sind die Seilbahner in Sachen Investitionen. Hier rechnen die Experten aufgrund der fehlenden Einnahmen mit einigen Verzögerungen.