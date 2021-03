Alex Hofmann: „Sieganwärter werden nicht weniger“

Neun verschiedene Sieger in nur 14 Saisonrennen, fünf Fahrer, die erstmals ein Rennen gewinnen und am Ende jubelt mit Joan Mir ein Sensationsweltmeister - das war die MotoGP-Saison 2020. Geht in diesem Jahr noch mehr? Vor dem WM-Auftakt in Katar (ab Freitag, 13:35 Uhr, live bei ServusTV) spricht ServusTV-Experte Alex Hofmann Klartext.