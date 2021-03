Tennis-Star Haase: Sein Trainer wurde zum Mörder!

Mitte April 2016 dann der Zusammenbruch in Monte Carlo - beim dortigen ATP-1000er haben Haase die Emotionen der Wochen zuvor eingeholt. „Ich konnte mich nicht konzentrieren und verlor. Dann saß ich in der Umkleidekabine und fing an zu weinen - wie ein kleiner Bub.“ Erst das Abflauen des Interesses an dem Mordfall hat dann Haase wieder Erleichterung verschafft - letztlich sind allerdings viele Wochen vergangen, bis jener Mann, der seine beiden einzigen Turniersiege auf der ATP-Tour in Kitzbühel gefeiert hat, wieder vollends auf die Beine gekommen ist ...