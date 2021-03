Scant2Get: Revolution in der Gastronomie

Warum lohnt es sich, für die Digitalisierung auf Agenturen zu setzen?

Gerade in der Gastronomie sind viele kleine Unternehmer im Internet nur mäßig vertreten. Stattdessen wird auf Online-Shops wie Lieferando gesetzt. Was in erster Linie Zeit einspart, hat jedoch seinen Preis. Denn hier fallen monatlich hohe Abgaben an, die pro Bestellung 30 Prozent des Umsatzes betragen. Für viele Unternehmen ist dieser Betrag unwirtschaftlich, besonders in schwierigen Zeiten. Die Lösung, einen Webshop zu betreiben, klingt deshalb vielversprechend. Denn durch den Kauf eines eigenen Webshops wie auch einer zugehörigen App fallen weniger laufende Kosten an, als wenn die Abgaben an eine Plattform wie Lieferando gezahlt werden müssten. Das trägt zu einem höheren Gewinn bei weniger Ausgaben bei. Dennoch kann auch der Preis für einen solchen Webshop in den Zeiten von Corona nur schwer zu stemmen sein. Deshalb bieten verschiedene Unternehmen mittlerweile flexible Ratenpläne mit einem günstigen Zins an.