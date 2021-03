Karneval in Marseille: Festnahmen und Test-Aufruf

Pandemie-Situation in Marseille angespannt

Zu Frühjahrsbeginn findet in Marseille normalerweise ein alternativer Straßenkarneval statt. Wegen der Pandemie sind öffentliche Versammlungen jedoch weitgehend untersagt. Die Teilnehmer wollten aber dennoch an ihrer Tradition festhalten. Dabei ist die Situation in der Hafenstadt angespannt: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag dort zuletzt bei mehr als 300 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner und damit über dem landesweiten Schnitt. Die Krankenhäuser in der Region sind an der Belastungsgrenze.