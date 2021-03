Baum-Tragödie: Frau (46) in kritischem Zustand

Es war ein unfassbares Pech für eine 46-Jährige und deren Sohn (7) am Montag in der Ing.-Etzel-Straße in Innsbruck: Ohne jede Vorwarnung stürzte plötzlich ein mächtiger Baum um, riss die Oberleitung der Straßenbahn herab und traf die beiden Fußgänger. Die Mutter erlitt schwerste Kopfverletzungen und liegt nun auf der Intensivstation, ihr Kind kam glimpflicher davon. Wie konnte so etwas passieren? Ein Pilzbefall dürfte Ursache gewesen sein.