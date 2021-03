Vater steigt mit Tochter (2) in Elefantengehege

Ein Vater hat sich beim Zoobesuch in der kalifornischen Metropole San Diego nicht nur völlig zum Affen gemacht, sondern sich und seine zweijährige Tochter auch in Lebensgefahr gebracht. Der 25-Jährige kletterte mit dem Kleinkind auf dem Arm in ein Elefantengehege - für ein Selfie. Eine Überwachungskamera hielt die völlig irre Aktion auf Video fest.