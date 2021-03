Bachmann „nicht gekommen, um nur zu trainieren“

Das war in der Saison 2018/19, danach warst du bei Watford aber wieder lange nur Ersatz - hast du Verständnis, wenn sich in Österreich manche wundern, warum du jetzt von Teamchef Franco Foda quasi ausgegraben wirst?

Nun ja, ganz so ist es ja nicht. Die englische Championship zählt für mich zu den Top-6-Ligen der Welt, jetzt klopfen wir wieder an der Premier League an. Natürlich verfolgen die Fans in Österreich ihre Klubs und die deutsche Bundesliga. Aber ich hoffe, dass ich mir in Österreich jetzt auch einen Namen machen kann. Ich bin mir sicher, dass man mich auch in Österreich bald richtig kennen wird.