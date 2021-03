Trend zum Gymnasium ++ Trump will eigenes Netzwerk

Aktuelle Daten der Statistik Austria belegen: Der Run auf die Gymnasien ist ungebrochen, die großen Verlierer: Neue Mittelschulen und die Berufsschulen. Und: Ex Präsident Donald Trump wird wohl auch in Zukunft immer wieder für Aufreger sorgen, denn: In zwei bis drei Monaten will er mit einer eigenen Plattform auf die Social-Media-Bühne zurückkehren. Das und mehr gibt´s jetzt in eurem „PUSH“-Update mit Anna Illenberger.