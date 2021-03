Viele Austria-Fragezeichen: Stöger will Klarheit

Die Leistung bis zum Vierfachwechsel von Stöger in der 57. Minute beim Stand von 1:4 war mehr als schwach. Dies musste auch der Austria-Coach zugeben. Stöger sah es als verdient an, dass sein Team wie im Vorjahr in der Qualifikations-Gruppe um die letzte Chance auf einen Europacup-Platz kämpfen muss.