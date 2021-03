Mühlviertler (22) in Linzer Tiefgarage überfallen

Polizisten wurden am 19. März 2021 um 16.10 Uhr im Zuge des Streifendienstes in Linz in der Coulinstraße auf eine männliche Person aufmerksam, welche ohne Oberbekleidung unterwegs war und sehr aufgeregt gestikulierte. Die Beamten sprachen den Mann an, woraufhin dieser mitteilte, dass er soeben von zwei ihm unbekannten Männern in einer nahegelegenen Tiefgarage überfallen wurde, nachdem diese ihn dorthin gelockt hatten.