Sind Sie gern ein Gutmensch, Herr Schwertner?

Wenn Sie einen Tag die Welt regieren dürften, was würden Sie machen?

Puh. Das ist eine große Frage. - Denkt nach. - Die ist wirklich groß. Ich würde mich gut auf diesen Tag vorbereiten, weil ich mehrere Botschaften formulieren möchte. Es fällt mir gerade schwer, das zu priorisieren. - Denkt weiter nach. - Ich glaube, ich würde an diesem Tag alles unternehmen, um das Pflänzchen Demokratie zu stärken, zu pflegen, zu düngen, dass es weiter wachsen kann. Ich würde die Waffenexporte einschränken und das Geld umleiten. Und möglichst vielen Menschen bewusst machen, dass wir alle in einem Boot sitzen. Wir merken das gerade in dieser Pandemie wieder so stark. Das Virus betrifft uns alle. Die Gesundheitskrise ist auch eine soziale Krise, eine Wirtschaftskrise, eine psychosoziale Krise, eine Bildungskrise. Und wir kommen nur gemeinsam und miteinander, nicht gegeneinander, aus dieser Krise heraus. Ich würde alles unternehmen, dass die Kosten dieser Krise nicht die Ärmsten in der Gesellschaft tragen dürfen. Alleinerziehende, kinderreiche Familien, Mindestpensionisten und damit bin ich wieder bei den Menschen, die sich hilfesuchend an die Caritas wenden.