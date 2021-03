69-Jährige flog 20 Jahre als blinde Passagierin

Einfache Vorgangsweise für Experten „genial“

„Das ist die Sache, die so verrückt ist: Ich bin jemanden gefolgt, der beispielsweise eine blaue Tasche trug“, führte Hartman aus. „Und als Nächstes ging ich in die Warteschlange und das Sicherheitspersonal lässt mich durch, weil es denkt, ich bin diejenige mit der blauen Tasche.“ Ein Experte für Flugsicherheit erklärte: „Die Genialität ihrer Vorgangsweise liegt in ihrer Schlichtheit“, sagte Jeff Price zu CBS 2 Chicago und warnte: „Es sind die einfachen Arten von Plänen, die oft am erfolgreichsten sind.“