NHL: Owetschkin fixiert siebenten Sieg in Serie

Mit seinem 719. und 720. Tor für die Washington Capitals hat Alexander Owetschkin seinen Club in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL zum siebenten Sieg in Folge geführt. Der russische Kapitän der Capitals erzielte beim 2:1 gegen die New York Rangers am Freitag beide Tore und hat damit in den vergangenen sieben Spielen siebenmal getroffen.