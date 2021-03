Streich als Teamchef? „Stehe für Hansi bereit“

„Heute gibt es so viele Nachrichtenportale, da muss auch irgendwas über mich stehen, ich bin ja schließlich Bundesligatrainer“, kommentierte der 55-Jährige die Spekulationen um seine Person. Die Diskussion erübrige sich aber - so seine Meinung - beim Blick darauf, was andere potenzielle Kandidaten wie ein Hansi Flick oder Ralf Rangnick „schon in ihrer Karriere geleistet haben“.