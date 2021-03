„Krone“-Erfolg: Hundeschulen dürfen aufsperren

Dutzende Anrufe verzweifelter Hundehalter erreichten in den letzten Wochen die „Krone“-Tierecke. Tierschutzexpertin Maggie Entenfellner: „Bei der Ausbildung mit Bello & Co. geht es nicht darum, Kommandos zu erlernen, sondern vielfach auch, um etwaige Verhaltensprobleme in den Griff zu bekommen.“