Entscheidung über Verkauf von Steyr nach Ostern

MAN erhöht die Gangart: In der Aufsichtsratssitzung wurde bei einer Abstimmung mit einer Gegenstimme untermauert, dass das Werk entweder geschlossen oder an Siegfried Wolf verkauft wird. Danach wurde gestern bekannt, dass anstelle von Urgestein Karl-Heinz Rauscher (60), der aus der Firma ausscheidet, Richard von Braunschweig in die Geschäftsführung rückt. Der Restrukturierungsexperte „übernimmt für die letzten Meter der Verhandlungen das Ruder“, so Personalvorstand Martin Rabe. Von Braunschweig hatte zuletzt auch die Übernahme des Standorts in Plauen/D. durch einen Sonderfahrzeugbauer begleitet.