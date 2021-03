Betrunkener (38) schlug mit Wodka-Flasche zu

Gemeinsam mit fünf weiteren Menschen hatte er in einer Privatwohnung reichlich Alkohol getrunken und Cannabis konsumiert. Gegen 19 Uhr wuchs sich eine verbale Auseinandersetzung zu einer körperlichen aus. Schließlich geriet der 38-Jährige mit drei Männern in Streit und schlug mit einer Wodkaflasche auf sie ein. Die Drei erlitten Platzwunden am Kopf. Auf dem Weg nach draußen schlug der Randalierer auf Fensterscheiben und Türen ein.