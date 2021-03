Nikolaus Habjan: „Mein Haustier ist eine Spinne“

Sie machen Witze!

Nein, es war ein Zufall. Ich habe für meine Biologiematura über Spinnenarten geschrieben, die durch die Erderwärmung aus dem Mittelmeerraum zu uns einwandern könnten. Genauer gesagt eine Zoropsis spinimana. Letzte Weihnachten fahre ich zu meinen Eltern nach Graz und finde an der Hausmauer ein ausgewachsenes Weibchen genau dieser Art. Das war halberfroren. Ich habe sie in einem Marmeladenglas aufgepäppelt, und jetzt wohnt sie bei mir in einem Terrarium.