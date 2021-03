62 Kinder positiv? PCR-Tests brachten Entwarnung

„Leute werden leider immer unvorsichtiger“

Das Infektionsgeschehen in der Bundeshauptstadt wird mittlerweile von der britischen Variante dominiert, die laut Krisenstab 80 Prozent der Neuinfektionen ausmacht. Infektionsherde sind weiterhin in erster Linie Familie und Freunde, auch am Arbeitsplatz steigen die Ansteckungszahlen. „Die Leute werden leider immer unvorsichtiger“, bedauerte der Sprecher.