„Call My Agent Berlin“: Premierentickets gewinnen

Doch nach dem plötzlichen Tod von Gründer Richard Stern steht die Agentur am Abgrund. Insolvenz droht – und das Überleben hängt davon ab, ob es gelingt, neue Talente zu finden, Stars zu halten und heikle Situationen bravourös zu meistern. Während in den Fluren die größten Namen des deutschen Films ein- und ausgehen, tobt hinter den Kulissen der wahre Kampf: Verrat, Liebe, Familie und Freundschaft prallen aufeinander. Ein explosives Gemisch, das ständig zwischen Triumph und Untergang schwankt.