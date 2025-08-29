„Call My Agent Berlin“: Premierentickets gewinnen

Am 12. September startet auf Disney+ die neue deutschsprachige Serie mit „Call My Agent Berlin“, welche das Leben in der Schauspielagentur „Stern“ in 10 spannenden und mitreißenden Folgen erzählt. Schon vorab haben Sie mit krone.tv und krone.at die Chance, bei der exklusiven Österreich-Premiere der Serie im Kino dabei zu sein.
Mit Humor, Spannung und einem prominenten Staraufgebot bringt die Serie den turbulenten Alltag einer Schauspielagentur auf die Leinwand. Zwischen roten Teppichen, Krisenmanagement und emotionalen Verwicklungen verschwimmen die Grenzen zwischen Glamour und Chaos – und genau das macht „Call My Agent Berlin“ so unwiderstehlich.
Die neue Serie „Call My Agent Berlin“
Willkommen in der Schauspielagentur „Stern“ – dort, wo Glanz und Drama untrennbar miteinander verbunden sind. In „Call My Agent Berlin“ dreht sich alles um die Agentinnen und Agenten, die die Launen ihrer berühmten Klientel jonglieren müssen: Iris Berben, Moritz Bleibtreu, Nilam Farooq, Veronica Ferres, Max von der Groeben, Florence Kasumba und viele weitere Stars sind unter der Feder der Agentur.
Doch nach dem plötzlichen Tod von Gründer Richard Stern steht die Agentur am Abgrund. Insolvenz droht – und das Überleben hängt davon ab, ob es gelingt, neue Talente zu finden, Stars zu halten und heikle Situationen bravourös zu meistern. Während in den Fluren die größten Namen des deutschen Films ein- und ausgehen, tobt hinter den Kulissen der wahre Kampf: Verrat, Liebe, Familie und Freundschaft prallen aufeinander. Ein explosives Gemisch, das ständig zwischen Triumph und Untergang schwankt.
Mitmachen und gewinnen
Am 9. September findet im Cineplexx Millennium City die exklusive Österreich-Premiere der neuen deutschsprachigen Disney Original Serie „Call My Agent Berlin“ statt, wo die glücklichen Gewinner die Chance haben die ersten zwei Folgen der 10-teiligen Serie vorab zu erleben. krone.tv & krone.at laden 35x2 Gewinner ein dabei zu sein bei diesem Event.
Wann: Dienstag, 9. September 2025
Ort: Cineplexx Millennium City, Wien
Kartenausgabe: 19:00 – 19:45 Uhr
Serienstart: 20:00
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 5. September, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Chance dabei zu sein erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“ gute Nachrichten. Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
