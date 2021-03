Prinz William gegenüber Kate „sehr beschützerisch“

Der 38-Jährige will seine Frau nun so gut er kann beschützen. Zu einem Termin in einer Volksschule, den Kate eigentlich hätte alleine absolvieren sollen, hat er sie bereits begleitet. „William ist sehr beschützerisch gegenüber Kate und kann sehr wütend werden“, erklärte Penny Junor, eine angesehene Biografin von Prinz William und Prinz Harry, nun gegenüber dem Magazin „People“. „Für ihn ist es schlimmer, dass Meghan Kate in einem negativen Licht erscheinen lässt, als selbst angegriffen zu werden.“