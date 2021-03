Kanzler Kurz trifft Seehofer, Steinmeier und Spahn

Nachdem Sebastian Kurz am Mittwoch in Wien Israels Präsident Reuven Rivlin empfangen hatte, geht es für Österreichs Kanzler heute auf dem außenpolitischen Parkett in Deutschland weiter. Kurz trifft sich in Berlin am Vormittag mit dem deutschen Innenminister Horst Seehofer, am Nachmittag stehen Arbeitsgespräche mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Gesundheitsminister Jens Spahn auf dem Programm. Kanzlerin Angela Merkel wird Kurz nicht treffen, zum Abschluss sind am späten Nachmittag Pressestatements sowie danach eine Rede von Kurz beim Axel-Springer-Verlag geplant.