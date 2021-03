Zumindest ein Tag Homeoffice auch nach der Krise

„Krone“:Was bedeutet der verstärkte Trend zum Homeoffice für den Neubau der Zentrale?

Schaller: Der Plan ist nach wie vor, dass wir 2026 einziehen wollen. Aber wir müssen die Innenausgestaltung noch einmal überdenken. Es wird sich die Kubatur nicht ändern, aber die Frage ist die Raumaufteilung. Brauchen wir so viele Plätze? Macht man sie großzügiger? Was macht man zusätzlich an Einrichtung, damit sich Leute treffen und miteinander reden können. Es ist spannend, aber es wird eine tolle Sache.