Georgia: Hassverbrechen wegen „China-Virus“?

Anti-Rassismus-Aktivisten hatten zuletzt vor einer wachsenden Ablehnung von Menschen asiatischer Herkunft in den USA gewarnt. Sie führten dies in der Corona-Krise auch auf die Attacken des früheren US-Präsidenten Donald Trump gegen China zurück, der wiederholt vom „chinesischen Virus“ gesprochen hatte. In den 16 größten Städten der USA verdreifachte sich laut einer Studie des Center for the Study of Hate and Extremism beinahe die Zahl anti-asiatischer Straftaten im vergangenen Jahr von 49 auf 122.