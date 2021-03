„The Masked Singer“: Guildo Horn steckte im Stier

Bei beiden Kandidaten war das Rateteam, bestehend aus Ruth Moschner, Rea Garvey und Katrin Bauerfeind, auf der richtigen Spur. Horn musste anerkennen: „Meine Güte, ihr wisst auch alles!“ Schölermann wiederum nahm sein Ausscheiden gefasst zur Kenntnis: „Das ist so okay, jetzt zu gehen“, erklärte er zum Votum des Publikums. „Ich hatte schon so ein schlechtes Gewissen, dass ich so weit gekommen bin gegen so gute Leute.“