Einstiger Bond-Bösewicht Yaphet Kotto gestorben

Kotto wurde 1973 als Bösewicht in dem Bond-Film „Leben und sterben lassen“ mit Roger Moore bekannt. Der gebürtige New Yorker war auch in anderen Kultfilmen dabei. Unter anderem war er in „Alien“ und „The Running Man“ mit Arnold Schwarzenegger zu sehen. Außerdem spielte er in der 1990er-Jahre-Krimiserie „Homicide“ mit. Kotto hinterlässt fünf Kinder.