Lewis Hamilton freut sich über die starken Bullen

Insgesamt nur 24 Stunden Zeit hatten die zehn Rennställe, um sich bei den sogenannten Wintertests unter der Sonne Bahrains auf den am 28. März auf dem International Circuit in in Sakhir steigenden Saisonauftakt einzuschießen. Red Bull präsentierte sich auffallend stark. Eine Kolumne von Richard Köck.