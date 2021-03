Ortskaiser muss den Thron nach 36 Jahren abgeben

Geschafft haben den Sprung ins Bürgermeisteramt zwei SP-Kandidatinnen: Maria Knauder in St. Andrä und Gabriele Dörflinger in Klein St. Paul. In Eisenkappel-Vellach wurde Elisabeth Lobnik (SPÖ) zur ersten Bürgermeisterin im Bezirk Völkermarkt gewählt. „Ich bin überwältigt und will alles umsetzen, was ich versprichen habe!“