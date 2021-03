Haimbuchner: Vor positivem Test auf Babyparty

Ein Mitfeiern in der Garage wurde nicht bestätigt. Seit Donnerstag befindet er sich in Quarantäne, weil er Corona-positiv ist. Laut Krisenstab des Landes sind aktuell in Steinhaus weniger als zehn Personen erkrankt. Aufgrund dieser Anzahl an Personen könne man noch nicht von einer Fallhäufung sprechen.