Emotionaler Abschied von Moderatorin Carmen Nebel

„Gebe mir morgen selber eine Party“

Corona-bedingt war beim Abschied kein gewöhnliches Publikum im Saal. Jedoch holte Nebel stattdessen ihren Produktions- und Redaktionsstab in die Zuschauerreihen. „Den Soundtrack von mir“, kündigte die ganz in Schwarz gekleidete Moderatorin an. „Ich gebe mir morgen selber eine Party. Es gibt ja keine Aftershow-Party.“