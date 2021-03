Hinter den Kulissen einer Naturkosmetikmarke

Der erfolgreiche Unternehmer hatte am Anfang seiner Laufbahn aber ganz andere Pläne: Er absolvierte erst die Ausbildung zum Yogalehrer. Das wurde ihm quai in ide Wiege gelegt, denn schon seine Mutter hatte Yogastunden genommen - bei einem indischen Arzt in St. Gallen, in den 70er Jahren. „Sie wollte immer Lehrerin werden, ich habe das schließlich realisiert“, erzählt Perpmer von seiner Inspiration. Yoga hat ihm eine Welt eröffnet, die ihn seitdem in allen Lebensbereichen maßgeblich beeinflusst. Auch in beruflichen Angelegenheiten wurde die Yogalehre zu einem Wegweiser. „Das Leben ist ein natürlicher Kreislauf. Was man austeilt, kommt wieder zurück. Yoga schafft das Bewusstsein dafür und schafft Gelassenheit und Akzeptanz - auch bei Herausforderungen.“