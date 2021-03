Matthias Schwab nach schwacher Runde auf Platz 56

Der Österreicher Matthias Schwab liegt beim Golf-Turnier der European Tour in Dubai nach drei Runden auf Zwischenrang 56. Der Steirer kam am Samstag auf Runde drei bloß auf eine 75er-Runde von vier über Par. Vier Bogeys (Schlagverluste) und einem Doppel-Bogey standen zwei Birdies (Schlaggewinne) gegenüber. Der Südafrikaner Darren Fichardt geht mit sieben unter Par als Solo-Leader ins Finale. Beim PGA-Turnier in Florida verpassten Bernd Wiesberger und Sepp Straka den Cut.