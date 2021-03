Aus der Kraft des Gletschers geschaffen

Der Klostertaler Gletscher füllte im Eiszeitalter sein Tal fast zur Gänze aus. Im Zuge der Abschmelzung sind an den Talflanken mancherorts sanfte Geländeformen an eingesunkenen Gletscherrändern entstanden. Diese Gebiete wurden später zu begehrten Rodungsflächen, auf denen infolge der landwirtschaftlichen Nutzung einmähdige Wiesen entstanden. Heute stellen diese ein ökologisches Kleinod dar und stehen seit 1991 unter Schutz. Auf „den Böden“, wie die Flächen in Innerbraz genannt werden, gedeiht ab dem Frühsommer eine Vielfalt an Alpblumen. Die Bergwiesen werden ohne Düngung und Beweidung erhalten und dürfen nur einmal jährlich gemäht werden. Noch liegen Flecken festgefrorenen Schnees auf den sanften Wiesenhängen. Doch Sonne und Föhnwind nagen unaufhaltsam am Eis. Hie und da recken auch schon die ersten Blumen ihre farbenfrohen Köpfe dem Himmel entgegen.



Die ersten blühenden „Futterstellen“

Dazu gehört unter anderem der Huflattich, der lange bevor er Blätter entfaltet, seine gelben Blüten öffnet und so eine der ersten Anlaufstellen für hungrige Insekten ist. Das ausdauernde Pflänzchen treibt aus einem Wurzelstock mit kriechenden, bis zu zwei Meter langen unterirdischen Wurzelausläufern. Die Blütezeit erstreckt sich von Februar bis April. Der Huflattich dient gleich mehreren gefährdeten Schmetterlingsarten als Futterpflanze und ist eine wichtige Heilpflanze in der Naturmedizin, wo er zu den Hustenmitteln zählt. Schon die berühmte Heilige und Universalgelehrte Hildegard von Bingen (1098- 1179) weist in ihren Werken auf die Heilkraft des Huflattichs bei Erkrankungen der Atmungsorgane hin.