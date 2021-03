Ganz Kärnten ist heiß aufs Viertelfinal-Derby

Während der KAC über die gesamte Saison starke Leistungen gezeigt hat, konnte sich der VSV erst in allerletzter Sekunde in die Play-offs kämpfen. Allerdings zählt das für „Mr. Derby“ Tommy Koch (hat gegen VSV schon 28 Tore erzielt) nichts mehr: „Die Serie startet bei Null, Villach ist zuletzt immer besser in Form gekommen. Wir müssen mit fünf Mann nach hinten arbeiten und dürfen keine Sekunde nachlassen.“ Allerdings hat der KAC eine Mega-Heimserie: Zehn Derbys oder fünf Jahre haben die Rotjacken in der Klagenfurter Stadthalle gegen den Erzrivalen immer in der regulären Spielzeit gewonnen.