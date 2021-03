Museum stellt Kunst aus Müll vom Mount Everest aus

2018 waren 60.000 Bergsteiger am Mount Everest

Das Anschwellen der Müllmengen erklärt sich auch aus der gewachsenen Zahl der Everest-Abenteurer: 1979 gab es in der Everest-Region 3600 ausländische Trekker und Bergsteiger, 2018 waren es 60.000, wie es von der Organisation hinter dem Museumsprojekt, Sagarmatha Next, heißt. Dazu kommen oft viele einheimische Sherpa-Führer und Träger. Seit rund einem Jahr war wegen der Corona-Krise jedoch laut Behördenangaben niemand mehr auf dem Everest.