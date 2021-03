Nur noch mit Corona-Test als Begleitung zum Arzt

„Diese Neuregelung ist völlig unpraktikabel“

Was davor nur in bettenführenden Krankenanstalten verordnet war, gilt jetzt übrigens nicht nur für Zahnmediziner, sondern für allen anderen Ärzte auch. Patienten selbst sind von der Änderung weiter ausgenommen, will man die Schmerzgeplagten in einer Notsituation nicht noch mehr belasten. Stelzl: „Je mehr man reguliert, desto schwieriger wird es. Ich unterstelle niemanden eine böse Absicht, aber das ist im Alltag einfach unpraktikabel.“