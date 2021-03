20 Prozent weniger Erlöse durch das Parken in Linz

Entlastung in schwierigen Zeiten

Dass die Kasse in den Kurzparkzonen 2020 deutlich weniger als in den Vorjahren klingelte, ist auch dem für Parkraumbewirtschaftung zuständigen FP-Stadtrat Michael Raml bewusst: „Die Corona-Pandemie hat insgesamt Einnahmenausfälle in Millionenhöhe für die Stadt Linz mit sich gebracht und machte natürlich auch nicht bei den Parkgebühren halt. Wir haben bei den Erlösen einen Rückgang von rund 20 Prozent.“ Ihm war es wichtig, in der schwierigen Zeit dennoch Entlastungen für Autofahrer zu ermöglichen, so hat Linz etwa im ersten Lockdown als eine der ersten Städte die Gebührenpflicht ausgesetzt. „Und ich würde es wiedertun, Schlüsselarbeitskräften damit einen möglichst kontaktlosen Arbeitsweg per Pkw ermöglichen“, so Raml.