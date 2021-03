Einbrecherbande trieb monatelang ihr Unwesen: Haft

Im Visier hatten die Verdächtigen Büros, Firmengebäude und Autos sowie in einem Fall auch eine Baustelle in der Bundeshauptstadt. Dem Trio werden nach Angaben der Polizei vom Mittwoch u.a. insgesamt sechs Einbruchsdiebstähle angelastet, in elf weiteren Fällen blieb es beim Versuch, drei Diebstähle, sowie Urkundenunterdrückung vorgeworfen. Bei ihren Diebeszügen richteten sie überdies einen Schaden von etwa 40.000 Euro an.