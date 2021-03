„Bulgariplatz darf nicht Problem-Hotspot werden“

Hauptbahnhof, Hinsenkampplatz, Krempl-Hochhaus - alles Orte, an denen man sich gerade am Abend und in der Nacht nur aufhält, wenn es sein muss. Seit Jahren gelten sie als die Problem-Hotspots, wenn es um Kriminalität, Drogen und Raufhandel geht. Doch auch die Anrainer beim Bulgariplatz fühlen sich längst nicht mehr so wohl wie früher in ihrem Stadtteil.