Ätna: Aschewolke erreichte Athen

Kein Niederschlag in Athen

Die Ätna-Asche, die die griechische Hauptstadt erreichte, stammte aus einer Eruption, die sich gegen neun Uhr am Sonntagmorgen ereignet habe, teilte das meteorologische Amt in Athen weiter mit. Sichtbaren Asche-Niederschlag gab es in Athen jedoch nicht. Die Wolke sei weitergezogen in die Ägäis, wo sie sich allen Anzeichen nach aufgelöst habe.