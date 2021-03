Betten-Reiter-Chef: „Lassen uns nicht aufhalten“

Umzug in Linz lassen sich Leondinger 800.000 Euro kosten

800.000 Euro fließen in den neuen Standort in der oberösterreichischen Landeshauptstadt, dazu gibt’s heuer auch Umbauten in Klagenfurt und Villach sowie eine Neueröffnung in Vösendorf. Auch das Logistikzentrum in Wiener Neudorf wird ausgebaut. Insgesamt 4,5 Millionen Euro ist das Investitionspaket 2021 bei Betten Reiter groß.