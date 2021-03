Wilde Rauferei zwischen Jugendbanden im Wasserpark

Eine Rauferei im Wasserpark in Wien-Floridsdorf, an dem mehrere Dutzend Jugendliche beteiligt gewesen sein dürften, hat am Montagabend die Polizei auf Trab gehalten. Wie Polizeisprecher Markus Dittrich berichtete, war sich eine Reihe jugendlicher Afghanen mit mehreren jungen Tschetschenen in die Haare geraten. Ein 15-jähriger Afghane wurde festgenommen. Er soll einem Kontrahenten mit einem Messer eine oberflächliche Schnittwunde im Schulterbereich zugefügt haben.