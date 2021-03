Am Abend vor diesem Auftritt brach Meghan zusammen

„Wir versuchen beide nur, uns festzuhalten“

„Dass du nicht mehr am Leben sein willst?“, fragte Winfrey nach. „Ja. Ich sagte Harry: ,Ich habe diese Gedanken mitten in der Nacht und sie sind sehr real. Sie sind nicht abstrakt und das ist nicht, was ich eigentlich bin.“ Ihr Ehemann habe daraufhin darauf bestanden, dass Meghan nicht zur Premiere des Cirque-du-Soleil-Stücks „Totem“ in die Royal Albert Hall kommt. Doch sie konnte „nicht allein“ sein, so Meghan. „Also gingen wir hin.“