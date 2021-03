Covid-Zentren zwischen Testpflicht und Widerstand

Bezirk Hermagor wird ab Dienstag abgeriegelt

Schneeberger ist nicht der Erste, der sich gegen regionale Maßnahmen ausspricht: In Kärnten schob man Ausreisetests für den Bezirk Hermagor tagelang vor sich her - bis die Gemeinderatswahlen geschlagen waren. Nun treten sie doch heute, Dienstag, und damit noch vor dem Erlass in Kraft. In den im Salzburger Pongau (Sonntag: 479, Montag: 491) gelegenen Gemeinden Radstadt und Bad Hofgastein gilt bei Inzidenzen über 1000 seit Freitag für zwei Wochen eine Ausreisebeschränkung.