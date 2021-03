Austro-Flieger in geheimer Mission über Syrien

Was macht ein kleines, in Wiener Neustadt entwickeltes, Propellerflugzeug auf einem Militärflughafen in Syrien? Und wieso parkt es dort zwischen Bombern der russischen Luftwaffe? Die genaue Antwort kennt nur Putins Geheimdienst FSB. Denn der betreibt den Flieger mit österreichischen Wurzeln.