„Auch Männer gehören zu unserer Gesellschaft“

Was halten Sie von der Frauenpolitik der jetzigen türkis-grünen Regierung?

Generell muss man sagen, dass sich seit meiner Zeit als Minister beim Equal Pay Day (jener Tag, je nachdem wie gerechnet wird, bis zu dem oder ab dem Frauen im Vergleich mit Männern, die seit Jahresbeginn bezahlt arbeiten, unbezahlt arbeiten müssen. In Österreich ist dies der 21. Februar, beziehungsweise der 22. Oktober, Anm.) nur marginal etwas verändert hat. Die Frauenpolitik könnte man deutlich besser machen, etwa beim Gestalten des Arbeitsrechts. Man muss den Frauen mit mehr Flexibilität entgegenkommen. Etwa bei der Rückkehr in den Beruf nach der Geburt eines Kindes. Da besteht meist Nachholbedarf, und es fehlt an Kreativität beim AMS. Möglich wäre auch eine Zwei-, Drei- oder Viertagewoche für die Frauen. Man müsste schauen wie man den Familien entgegenkommt und ihnen mehr Flexibilität bietet.