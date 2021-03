Austria lässt im Derby wichtige Punkte liegen

LASK - CASHPOINT SCR Altach

Im Vorjahr immerhin noch in einer Partie gegen den LASK siegreich, setzt es diesmal für den CASHPOINT SCR Altach drei Niederlagen in allen drei Spielen. Wie schon in Runde 7 treffen die Vorarlberger in jeder Partie nur einmal, was beim sehr offensiv ausgerichteten FIFA 21 zu wenig ist. Mert Buyar und Julien Schuchter verlieren 1:2 gegen Aleks Bejko und Sandro Poschinger. Und für Emre Celikkaya setzt es ein 1:4 gegen Mahmut Gündüz. Während Altach somit Letzter bleibt, freut sich der LASK über ganz wichtige neun Punkte. Denn somit fehlen in der Tabelle weiterhin nur drei Punkte auf die Admira (6.) und die Meistergruppen-Qualifikation.