Amstetten fügt Leader Lafnitz vierte Niederlage zu

In Lustenau fielen erst nach dem Seitenwechsel Tore. Nicolas Wimmer leitete den vierten Sieg der Linzer in den jüngsten fünf Runden in der 65. Minute ein und Fabian Schubert machte in der 83. Minute alles klar. Der beste Schütze der Liga jubelte über seinen 18. Saisontreffer. BW zog vorerst um einen Punkt an Liefering vorbei, die „Jungbullen“ empfangen am Sonntag Horn in Grödig.